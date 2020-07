Ligue 1 : Roxana Maracineanu fait une nouvelle proposition

En cas d’autorisation de retour du public dans les stades à la reprise de la Ligue 1, la jauge retenue pour l’instant est de 5000 spectateurs. Maracineanu ne serait pas contre l’annulation de la notion de jauge.

Roxana Maracineanu prête à annuler la notion de jauge

Le public sera-t-il autorisé à se rendre dans les stades à la reprise de la Ligue 1 ? Pour l’instant, aucune autorisation n’a été accordée. Mais en cas d’autorisation, les spectateurs ne devraient pas dépasser 5000 personnes. C’est le chiffre retenu pour le moment par le gouvernement. Mais Roxana Maracineanu pourrait faire sauter cette notion de jauge. Dans les colonnes du Parisien, la ministre déléguée aux Sports a expliqué que le gouvernement « pourrait proposer de ne plus être sur la notion de jauge ». En revanche, l’ancienne nageuse souhaite rester « plus simplement sur la distanciation physique ». Dans cette hypothèse, les mesures de protection feront « en sorte que les spectateurs se croisent le moins possible dans les flux qui existent pour ces grands événements ».

Les décisions seront prises suivant l’évolution de la crise sanitaire

Les choses sont encore au stade de simples propositions, car « tout sera fonction également de l’évolution de la situation sanitaire », prévient Roxana Maracineanu. Si au final, la jauge de 5000 personnes ne peut être annulée, le public ne doit pas s’offusquer. Alors que « les matchs en Europe continuent, mais à huis clos », la France « s’est vraiment donné la chance de reprendre avec du public ».