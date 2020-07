FC Nantes : Après Bordeaux, le match contre l’ASSE annulé !

Le FC Nantes va devoir trouver deux adversaires pour ses deux derniers matchs de préparation estivale. Et pour cause, après celle de Bordeaux, la rencontre avec l’ASSE prévue à La Baule a été annulée.

FC Nantes et l'ASSE ne s'affronteront plus en amical !

Le FC Nantes devait affronter Bordeaux le 8 août à La Roche-sur-Yon, mais le match amical a été annulé. Les Girondins et les Canaris s'affrontant le 23 août lors de la première journée de Ligue 1, les deux clubs n'ont pas jugé nécessaire de se croiser deux semaines plus tôt. Une décision prise après la publication du calendrier du championnat 2020-2021 par la Ligue de Football Professionnel. Annoncée un temps à Dinard, puis reprogrammée au stade Moreau-Desfarges à La Baule le 15 août (18h), l’opposition entre le FC Nantes et l’ASSE a également été annulée, « pour des raisons sanitaires ». C’est le club de l’US La Baule Le Pouliguen qui a donné la nouvelle sur son compte Facebook. Quant au journal gratuit, 20 Minutes, il croit savoir que « l’AS Saint-Étienne aurait préféré jouer à la Beaujoire, mais cela n’était pas possible ».

Quels adversaires pour les Canaris après Nyon et Anderlecht ?

Pour rappel, le FC Nantes a battu le FC Stade Nyonnais (6-0) samedi dernier, lors de son premier match amical de préparation. L’équipe de Christian Gourcuff affrontera le RSC Anderlecht à Bruxelles, le samedi 25 juillet (15 h). Pour les dates du 8 et le 15 août, le FC Nantes est sans adversaires pour le moment.