LOSC : DNCG, transfert de Osimhen, que de bonnes nouvelles

Tout plane pour le LOSC qui vient de faire valider ses comptes par la DNCG. Le club va aussi recevoir un joli chèque avec le transfert de Victor Osimhen au SSC Naples.

Les comptes sont validés pour le LOSC

Les dirigeants du LOSC peuvent souffler, les comptes de leur club ont été validés ce lundi par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Cette institution attendait des éléments complémentaires pour statuer sur les comptes du principal club du nord de la France. La dernière étape d’étude des comptes de Lille était pratiquement suspendue au transfert de l’attaquant nigérian Victor Osimhen et de Gabriel. Le joueur a passé la traditionnelle visite médicale à Rome bien qu’il signera avec Naples. Les garanties apportées sur ce dossier ont aidé à la validation des comptes par la DNCG.

Le transfert de Victor Osimhen officialisé mardi 21 juillet

Le transfert de Victor Osimhen devrait être officialisé par l'écurie lilloise et Naples dans la journée de mardi. Son transfert va faire entrer près de 80 millions d’euros dans les caisses du club qui a terminé la saison 2019-2020 avec un bénéfice d’un peu plus de 19 millions d’euros. Les transferts de Gabriel et Boubakary Soumaré, qui devraient suivre, devraient encore plus renflouer les caisses du club. Avec ce passage réussi devant la DNCG, Lille OSC a convaincu de l’efficacité de son modèle sensé le désendetter définitivement d’ici l’été 2021. Avec cet objectif, le club lillois cherche à atteindre le niveau de l’Olympique Lyonnais, un des clubs de football les plus solides de France.

Si son actuel modèle est basé sur le recrutement ou la formation de joueurs qui rapporteront beaucoup d’argent à la revente, la direction du club souhaite dans un futur proche conserver ses prochains meilleurs joueurs et même concurrencer les plus gros clubs sur certains dossiers mercato.