ASSE Mercato : Aouchiche, Puel s’enflamme pour sa recrue

L’ ASSE a réussi un gros coup en signant Adil Aouchiche. Claude Puel se réjouit de compter sur le très prometteur milieu offensif dans son effectif.

ASSE : Puel « très heureux d'accueillir Adil Aouchiche »

Entraineur et manager général de l’ASSE, Claude Puel s’est fortement impliqué pour convaincre Adil Aouchiche de rejoindre le club ligérien. Finalement, le joueur formé au PSG a signé, ce lundi, son premier contrat professionnel d’une durée de trois ans avec l’AS Saint-Étienne. Dans sa réaction à la signature du joueur de 18 ans, le coach des Verts s’est dit « très heureux d'accueillir ce dernier ». D’après Claude Puel, Adil Aouchiche « fait partie de cette jeune génération avec laquelle l’ASSE veut développer son projet sportif ». Le patron du staff technique des Stéphanois précise que la nouvelle recrue « doit encore se perfectionner et gagner en maturité, malgré toutes ses qualités ». Pour finir, Claude Puel a promis que son staff « accompagnera Adil Aouchiche dans sa progression, en étant patient et constructif, comme avec tous les jeunes de qualité dans l'effectif » des Stéphanois.

Premier contrat pro pour Krasso, Karamoko et Aouchiche

À noter que Adil Aouchiche est la 4e recrue estivale de l'ASSE. Bien avant le natif de Blanc-Mesnil, Claude Puel a recruté Jean-Philippe Krasso (attaquant de 23 ans), Sétigui Karamoko (défenseur de 20 ans) et Yvan Neyou (milieu défensif de 23 ans) en provenance du Sporting Braga. Comme Aouchiche, Krasso et Karamoko ont signé leur premier contrat professionnel avec l'AS Saint-Étienne.