Stade Rennais : Un tout nouveau poste réservé à Romain Danzé

Un an après avoir mis un terme à sa carrière de joueur professionnel, Romain Danzé va intégrer l'organigramme du Stade Rennais, après une saison en tant qu'entraîneur des U17.

Le Stade Rennais imagine un rôle spécialement dédié à Romain Danzé

L'ancien défenseur va donc quitter son poste d'entraîneur des moins de 17 ans pour endosser un rôle inédit, celui de responsable des relations publiques et du développement. Le président, Nicolas Holveck, a expliqué ce choix par sa longévité au club. "Nous avons imaginé ce poste taillé sur mesure car qui mieux que Romain peut représenter le Stade Rennais FC aujourd’hui ? Il a fait toute sa carrière au club, c’est unique". Son but sera de représenter du mieux possible le club breton et ses valeurs auprès des partenaires et des joueurs susceptibles de fréquenter le centre de formation.

Romain Danzé, déjà deux décennies au SRFC

Romain Danzé a intégré le Stade Rennais à l'âge de 15 ans et ne l'a plus jamais quitté. Au cours de sa carrière professionnelle, longue de 13 ans entre 2006 et 2019, il est resté fidèle au SRFC, disputant 376 rencontres et inscrivant 10 buts en Rouge et Noir. Au terme de sa carrière de joueur, le poste d'entraîneur de l'équipe des moins de 17 ans lui a été confié. Aujourd'hui, l'historique numéro 29 du Stade Rennais va donc intégrer un rôle que le club a taillé à sa mesure. Une belle preuve de confiance encore et des liens qui se renforcent plus que jamais.