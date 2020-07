AS Monaco Mercato : Un champion du monde visé par Kovac ?

En fin de contrat au Borussia Dortmund, Mario Götze est désormais libre, et plusieurs clubs tentent de profiter de cette situation. Dont l'AS Monaco...

L'AS Monaco en concurrence pour Götze ?

Désormais libre de tout contrat, l'unique buteur de la finale de Coupe du Monde 2014 peut s'engager où il le souhaite. Le nouvel entraîneur du club du Rocher, Niko Kovac, serait venu avec des idées pour son premier mercato avec l'ASM. Et son intérêt pour l'ancien joueur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund a été dévoilé par le média allemand Bild. Cependant, les Monégasques devront se montrer convaincants face à une vive concurrence. En effet, deux clubs italiens et une formation espagnole se seraient aussi renseignés, il s'agirait de l'AC Milan, de la Fiorentina, et du FC Séville. Mario Götze et son entourage doivent maintenant prendre une décision.

Mario Götze, à l'ASM pour se relancer ?

En signant en Principauté, le joueur de 28 ans aura l'occasion d'enclencher une nouvelle dynamique dans sa carrière. Son retour du côté de la Ruhr après trois saisons passées en Bavière s'est avéré infructueux. En 2016/2017, il ne participe qu'à 16 matchs du BVB et ne marque que 2 buts. Il dispute deux fois plus de rencontres la saison suivante, mais son compteur de buts s'arrête, là encore, à 2 réalisations. Sa saison 2018/2019 est de meilleure facture, Mario Götze trouvant le chemin des filets à 7 reprises et délivrant autant de passes décisives en 34 matchs. Cette saison, il a scoré à 3 reprises en 21 apparitions.