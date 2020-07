Serie A : La Juventus rebondit grâce à Dybala et Ronaldo

Après une série de trois matchs sans victoire, la Juventus repart du bon pied et acte quasiment son titre, trois semaines avant d'affronter Lyon en Ligue des Champions.

Dybala et Ronaldo en grande forme font gagner la Juventus

Ce choc de la 34e journée de Serie A mettait aux prises le leader, la Juventus Turin, qui restait sur trois matchs sans victoire (2-4 à Milan, 2-2 contre l'Atalanta, 3-3 à Sassuolo) et la Lazio, longtemps proche de la Juve mais qui s'est en quelque sorte sabordée depuis le "restart". La domination de la Vieille Dame en première mi-temps ne se concrétisait pas au tableau d'affichage, il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir les Bianconeri prendre les devants. Sur un penalty qu'il a lui-même obtenu, Cristiano Ronaldo a ouvert le score et, trois minutes plus tard, a doublé la mise grâce à un service parfait de Paulo Dybala, encore essentiel dans ce nouveau succès turinois. En fin de match, Ciro Immobile a également transformé un penalty obtenu par ses soins après une faute de Bonucci. Le numéro 17 laziale a donc, comme CR7, inscrit 30 buts cette saison en Serie A. Malgré une fin de match quelque peu non maîtrisée, la Juve l'emporte et prend huit points d'avance sur l'Inter, 2e, à quatre journées de la fin.

Cristiano Ronaldo historique

En ouvrant le score, Ronaldo est devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 50 buts en Serie A dans l'histoire du championnat italien. Il a franchi ce cap en 61 matchs (seulement !), tandis qu'auparavant, Andriy Shevchenko avait eu besoin de 68 rencontres. Le compte de statistiques football @Statsdufoot précise même que le Portugais (35 ans et 166 jours) devient par la même occasion le joueur le plus âgé à dépasser la barre des 30 buts dans un championnat majeur depuis Ronnie Rooke (36 ans et 146 jours) en 1948 avec Arsenal !