Stade Rennais SRFC Mercato : Une nouvelle piste à 17M€ ??

Le Stade Rennais cherche toujours à se renforcer ce mercato estival. Le club breton veut prévenir un éventuel départ de dernière minute de Mbaye Niang. Il pense donc pour ce faire à un joueur qui pourrait lui coûter près de 17 millions d’euros.

Un nouvel attaquant pour le Stade Rennais ?

Avec le transfert de Martin Terrier, ancien joueur de l’OL, on croyait le Stade Rennais FC préparé à un départ de son attaquant sénégalais M’baye Niang que non. Ce dernier est courtisé par l’OM qui n’aurait pas fait une croix sur son dossier, selon des indiscrétions. Cependant, le club phocéen n’a fait aucun mouvement vers les dirigeants rennais pour l’ouverture d’éventuelles négociations pour un transfert. Les déclarations de l’intéressé dans les médias confirmaient son souhait de quitter le club. Même s'il est depuis revenu sur ses propos, le SRFC ne veut pas se laisser bercer d’illusion. La direction s’est donc lancée à la recherche d’un renfort en attaque et elle en aurait trouvé.

Combien vaut réellement Serhou Guirassy ?

Selon une rumeur du site Le10Sport, Serhou Guirassy, l’attaquant français de 24 ans serait dans le viseur du Stade Rennais. Ce dernier évolue présentement à Amiens SC où il avait débarqué l’été dernier. En 37 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 12 buts, ce qui en ferait un élément intéressant aux yeux du nouveau directeur sportif rennais. Florian Maurice, qui attend encore trois renforts, selon le président du SRFC Nicolas Holveck, pourrait faire de ce joueur sa première recrue. Problème, et non des moindres, le prix. Estimé à 8 millions d’euros, Amiens réclamerait 17M€ avant de lâcher son joueur.

Le SRFC banquera-t-il autant pour le joueur d'Amiens SC ?

Le club relégué en seconde division française, à la fin de cette saison, avait acheté le joueur 6 millions d’euros. Reste à savoir si les Rouge et Noir accepteront de payer le montant annoncé de 17 millions d’euros. Il faut noter que le joueur a inscrit 9 buts en 23 matchs de Ligue 1 la saison.