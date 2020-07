ASSE Mercato : Stéphane Ruffier viré, facile d’accuser Puel

Les oreilles de Claude Puel sifflent du côté des fans de l’ AS Saint-Étienne. Ces derniers ne comprennent pas le traitement du dossier Stéphane Ruffier par l’entraîneur arrivé en remplacement de Ghislain Printant.

ASSE : Claude Puel, le point de non-retour ?

Claude Puel ne veut plus de Stéphane Ruffier dans son équipe. Le technicien stéphanois n’apprécie pas le comportement du joueur et l’agent de ce dernier n’a rien arrangé. Après la mise à l’écart du portier des Verts avant l’arrêt des compétitions, un nouveau cap a été franchi dans l’opposition entre le coach et le gardien de but. Pour Claude Puel, tant que Stéphane Ruffier ne sera pas revenu dans le groupe avec un meilleur état d’esprit, il en sera exclu.

Stéphane Ruffier a-t-il mérité son licenciement ?

Et ces derniers jours, le ton est monté un peu plus après un retard de Ruffier. Ce dernier est en attente d’être licencié par l’ASSE qui prend le parti de son entraîneur Claude Puel. Interrogé par ButFootballClub dans sa chronique, Denis Balbir n’a pas caché sa confiance dans les dirigeants stéphanois, même s’il sait que la décision passe difficilement auprès des supporters. Le journaliste a déclaré : « Sur le dossier Ruffier, j’ai plutôt tendance à faire confiance en l’entraîneur et au club. » Parlant de Stéphane Ruffier, Denis Balbir confie : « Même si je le connais bien et que je l’apprécie humainement, je pense que son agent a gâché les choses. Il s’est mis en porte-à-faux avec le club. »

"Plein de joueurs partent fâchés"

Le consultant de But poursuit en disant : « Pour moi, c’est un peu trop facile de taper sur l’entraîneur ou sur le club, de critiquer le traitement du cas Ruffier. Et lui, comment il a traité le club, son métier, la concurrence ? Il faut voir des deux côtés. Certainement que les torts sont partagés. Après la vie continue, plein de joueurs partent fâchés d’un club. On ne sait pas tout ce qui s’est passé. Peut-être qu’il y a des histoires d’argent derrière ça. Je ne sais pas… »