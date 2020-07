ASSE - PSG : Pour Krasso, le Paris SG peut perdre la finale

Nouveau joueur de l’ ASSE, Jean-Philippe Krasso va vivre son premier match au haut niveau avec le PSG vendredi, en Coupe de France. Pour cette finale, l’ancien joueur d’Épinal s’est montré confiant, affirmant que même le Paris Saint-Germain peut perdre la partie comme cela avait été le cas de Lille OSC face à la petite équipe Épinal.

Jean-Philippe Krasso un peu trop confiant ?

Jean-Philippe Krasso débute plus que bien son aventure sous les couleurs de l’ AS Saint-Étienne. Le joueur venu d’Épinal a déjà inscrit 3 buts lors des matchs amicaux des Verts de l’ ASSE, ce qui le met en confiance avant le choc de vendredi face au PSG. Se servant de son expérience face à Lille, il croit fortement que même le club de la capitale peut passer à côté de son match pour la finale de la Coupe de France. Alors que le Paris Saint-Germain fait preuve d’une redoutable efficacité pendant ces matchs de préparation de la saison, l’attaquant affirme que tout est possible sur une rencontre.

Épinal a bien éliminé le LOSC, l’ ASSE y croit contre le PSG

« Avec Épinal, quand on a joué Lille, on savait que ce serait très difficile », fait remarquer le néo-stéphanois Jean-Philippe Krasso avant de poursuivre en disant : « En plus, on a pris un but dès la 9e minute. On s’est dit qu’on allait peut-être en prendre 9. Mais au fur et à mesure, on a senti qu’on pouvait faire quelque chose et on a fini par gagner. Sur un match, tout est possible. Personne n’est imbattable. » Le PSG, malgré la réalité du sport qui veut qu’aucun match n’est gagné avant d’avoir été joué, ne devrait pas trembler devant l’ ASSE. Le club a passé des valises de buts à ses différents adversaires lors de ses matchs amicaux. Cette efficacité parisienne annonce un déluge de feu pour l’As Saint-Étienne qui sera son premier vrai match depuis la fin de la crise de covid-19 qui a arrêté le football en France ces derniers mois.