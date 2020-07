OM Mercato : Maxime Lopez affole les supporters du FC Séville

Le FC Séville n’a encore rien perdu de son intérêt pour le joueur de l’OM, Maxime Lopez, très apprécié par Monchi lui-même. Et désormais, le directeur sportif andalou n’est plus le seul à admirer le profil du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Les supporters sévillans le désirent dans leur club.

Maxime Lopez, cible de longue date du FC Séville

Le FC Séville est toujours attiré par le profil de Maxime Lopez. L’été dernier, Monchi avait démarché l'OM pour obtenir la signature du joueur, en vain. Cet été, le club andalou est toujours en lice pour l’ancien pensionnaire du FC Burel. Cette fois, le directeur sportif espagnol croit avoir de grandes chances de réussir en raison des difficultés économiques de l’OM, obligé de vendre pour 60 millions d'euros afin d’équilibrer ses comptes. La somme de 8 millions d’euros est même évoquée. Un prix un peu moins que ce que les dirigeants olympiens espèrent pour Maxime Lopez, mais au final pas mauvais pour un joueur qui n’est pas au centre des plans d’André Villas-Boas et à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Si Monchi croit pouvoir conclure l’affaire cet été, il a déjà le feu vert des supporters sévillans.

Le Marseillais plébiscité par les fans du FC Séville

Alors que les recruteurs sévillans manoeuvrent pour la signature de Maxime Lopez, les supporters l’attendent à bras ouverts. Selon un sondage publié lundi par Estadio Deportivo, 4 supporters andalous sur 5 souhaitent l’arrivée de l’Olympien. Pour les fans andalous, le Marseillais de 22 ans présente le profil idéal et serait lui-même attiré par une évolution dans leur club de coeur. Ainsi, en cas de conclusion du dossier, le jeune Phocéen retrouvera dans le vestiaire sévillan un ancien coéquipier, Lucas Ocampos.