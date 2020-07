OM Mercato : Une offre bien trop basse pour Enzo Le Fée ?

Auteur d'une première saison professionnelle de haute volée, le milieu de terrain du FC Lorient, Enzo Le Fée, intéresse déjà les plus grands clubs, dont l'OM.

Une offre largement insuffisante de l'OM pour Enzo Le Fée ?

Selon l'insider marseillais @Treize013, les intérêts d'André Villas-Boas pour Enzo Le Fée, le milieu lorientais, ne se seraient pas estompés. L'OM souhaiterait toujours s'attacher les services du joueur de 20 ans, qui ne compte qu'une saison de Ligue 2 à son actif et qui veut découvrir l'élite du football français avec son club formateur. Si un rendez-vous devait avoir lieu dans les prochains jours, l'offre marseillaise risque de ne pas convaincre les Merlus. En effet, les Phocéens proposeraient un chèque de 6 M€ pour la révélation de la saison 2019/2020 en Ligue 2. Or, Enzo Le Fée vient de prolonger avec le FCL et on verrait mal les dirigeants lorientais se séparer de leur joueur le plus bankable pour une somme moins élevée que leur nouvelle recrue, Adrian Grbic.

Enzo Le Fée visé pour remplacer Maxime Lopez ?

En se penchant sur le jeune milieu breton, les dirigeants marseillais chercheraient ainsi à compenser le possible départ de Maxime Lopez. Le Phocéen indique que le joueur de 22 ans est proche de s'engager au FC Séville. Aussi, l'Olympique de Marseille a également enregistré la venue de Pape Gueye dans le même secteur, et l'ancien havrais s'est déjà montré convaincant.