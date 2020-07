OL : Deux nouveaux matchs amicaux avant le PSG et la Juventus

Avant de se mesurer au PSG en finale de Coupe de la Ligue, puis à la Juventus en Ligue des Champions, l'OL va encore disputer deux matchs amicaux.

L'OL contre deux clubs belges pour finir sa préparation

Les joueurs de l'Olympique Lyonnais retrouvent peu à peu le rythme de la compétition. Après un succès 12-0 contre l'US Port-Valais et 1-0 contre l'OGC Nice début juillet, les Gones ont profité d'une semaine de vacances avant de prendre part au Trophée Veolia, concédant une défaite face aux Rangers FC (0-2) et s'imposant deux jours plus tard contre le Celtic FC (2-1). Les Rhodaniens s'apprêtent à rentrer dans la dernière phase de préparation des deux chocs (au moins) qui les attendent et joueront deux derniers matchs amicaux en guise de répétition. Demain mercredi 22 juillet, à 19h45, l'OL se rendra en Belgique et plus précisément à Gand pour y défier La Gantoise, un adversaire au nom familier à Lyon. Cette équipe avait joué de bien mauvais tours aux Lyonnais en phase de poules de la Ligue des Champions 2015/2016 (1-1, 1-2). Le 24 juillet, l'OL restera en Belgique pour affronter le Royal Antwerp à Anvers.

L'Olympique Lyonnais va sauver sa saison contre le PSG

"On n'envisage pas une saison sans coupe d'Europe", avait déclaré l'entraîneur Rudi Garcia. Pour ce faire, la recette est simple. Gagner la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG le 31 juillet permettra au club de Jean-Michel Aulas de s'offrir les tours préliminaires de la Ligue Europa. D'où l'importance économique et sportive capitale que représente ce match. L'autre voie d'accès, bien plus obstruée, passe par la Ligue des Champions, que l'OL devra gagner s'il souhaite se qualifier directement pour la phase de poules pour la saison 2020/2021.