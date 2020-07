Juventus Mercato : Paratici a tranché pour Sarri et Ronaldo

De récentes rumeurs faisaient état d’un départ de Maurizio Sarri et de Cristiano Ronaldo. Le directeur technique de la Juventus Turin, Fabio Paratici, a assuré que l’entraîneur italien et la star portugaise ne bougeront pas cet été.

Pas de départ de Maurizio Sarri, ni de Cristiano Ronaldo

La Juventus Turin a fait la Une de l’actualité sportive italienne ses derniers temps. Les nouvelles en provenance de la Vieille Dame faisaient croire que l’entraîneur Maurizio Sarri et le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo souhaitaient partir la saison prochaine. On reprocherait au patron du banc turinois un jeu beaucoup moins convaincant que celui de son prédécesseur, Massimiliano Allegri. Quant à l’international portugais, il aurait des doutes sur la capacité de l'écurie transalpine à lui permettre de briller et de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d’Or, comme il l’a fait au Real Madrid. Et pourtant, aucune de ces rumeurs ne serait fondée. Selon les explications de Fabio Paratici auprès de Sky Italia, lors du match contre la Lazio Rome, « il y a toujours eu des rumeurs sur des problèmes internes, même au lendemain des victoires ». Après avoir insisté sur le fait que le club turinois « est habitué à ce type de bruits », le responsable italien a martelé pouvoir « confirmer avec certitude que Maurizio Sarri sera toujours l'entraîneur de la Juventus la saison prochaine, et la même chose pour Cristiano Ronaldo, qui est totalement certain de rester » à la Juventus Turin.

La Juventus Turin désormais concentré sur la C1

Désormais quasiment assurée de remporter le Scudetto, la Juventus Turin peut maintenant se concentrer sur ses prochains rendez-vous, comme la réception de l’OL, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. A l’aller au Groupama Stadium, les lyonnais se sont imposés 1-0. Rudi Garcia et ses joueurs devront trouver le moyen de confirmer face au club de Serie A, désormais assuré de garder Maurizio Sarri et Cristiano Ronaldo la saison prochaine.