PSG : Les nouveaux maillots saison 2020/2021 dévoilés

Le PSG a dévoilé aujourd'hui les maillots domicile et extérieur qu'il portera la saison prochaine, à l'occasion du cinquantième anniversaire du club.

Un maillot historique du PSG remis sur le devant de la scène

Pas (encore) de fantaisie pour le maillot extérieur













Pour les 50 ans du club, le Paris Saint-Germain et Nike ont décidé de remettre en valeur un maillot "de légende". Le maillot domicile n'est pas sans rappeler le traditionnel maillot des années 1970 conçu par Le Coq Sportif. Une large bande rouge traversant la tunique du cou au bassin, dont de fins liserés blancs en font les contours, vient agrémenter ce maillot de couleur bleu foncé. Le sponsor Accor Live Limitless prend place au centre du maillot. Le col est fait de bandes bleues et blanches.Jaune ou même orange fluo ces dernières saisons, la maillot extérieur du PSG est sobre, cette fois-ci. Il ne diffère pas vraiment de la version domicile, les couleurs exceptées. Le bleu et le blanc sont inversés mais le modèle est identique, à l'exception du col façon polo, intégralement bleu. Cette saison, les flocages des deux maillots seront de couleur rouge. La nouvelle police de flocage intronisée par la LFP permet d'ajouter un effet "ombre" aux caractères. Celui-ci sera blanc sur la tenue domicile du PSG, et bleu sur le modèle extérieur.