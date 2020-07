Toulouse FC : Gerry Cardinale dévoile ses grandes ambitions

Le Toulouse FC est passé sous pavillon américain. Il a été racheté par le fonds RedBird Capital Partners, dont le grand patron est Gerry Cardinale. Le nouveau propriétaire nourrit de grandes ambitions pour le club relégué en Ligue 2.

Toulouse FC : Les raisons de l'investissement en Europe

Olivier Sadran a cédé le Toulouse FC à un nouvel actionnaire majoritaire, Gerry Cardinale, un homme d’affaires américain. Il détient désormais 85 % des actions du Téfécé, à travers le fonds d’investissement RedBird Capital Partners. Pour le journal L’Équipe, le nouveau grand patron du club de la Ville Rose a justifié son investissement, le choix du TFC et a dévoilé ses objectifs pour les Violets. Selon Gerry Cardinale, RedBird Capital Partners « a commencé à s’intéresser au foot européen, compte tenu des règles de propriété qui rendent plus difficile pour un fonds d'investissement de posséder directement une équipe aux États-Unis ». Investir en Europe, après avoir acquis une grande expérience à travers plusieurs partenariats avec les propriétaires des meilleures équipes et ligues sportives américaines pendants une vingtaine d’années est donc pour RedBird Capital Partners, « une opération gagnant-gagnant », selon Gerry Cardinale. Et cela « permet au fonds d’investissement d’utiliser son expertise pour soutenir le développement de clubs mondiaux, tout en étant directement propriétaires ».

Le choix du Téfécé justifié par le boss de RedBird Capital Partners

Selon le nouveau propriétaire du Toulouse FC, le choix du club de Ligue 2 a été fait après « avoir étudié plusieurs clubs de plusieurs pays pendant plusieurs années ». Finalement, lui et son équipe ont conclu que « Toulouse a un énorme potentiel, pour la ville, l'une des plus dynamiques de France, et pour le club en lui-même, qui a une histoire iconique et des supporters très loyaux ». Notons que Damien Comolli a été nommé nouveau président du TFC.

Les ambitions de Gerry Cardinale

Il faut dire que le fondateur et président du fonds RedBird Capital Partners a de grandes ambitions pour le club toulousain. « Nous sommes là pour investir sur le long terme, dans l'équipe, les joueurs, le centre de formation, l’infrastructure… en partenariat avec les supporters et la Ville », a-t-il rassuré. Le nouvel actionnaire majoritaire assure qu’il n’est pas venu au Toulouse FC pour faire que du trading de joueurs. « Nous ne sommes pas là pour faire de la revente à tout va, des joueurs comme des actifs », a-t-il souligné. En effet, Gerry Cardinale « veut faire du TFC un club qui gagne régulièrement des matchs et réussisse économiquement ».