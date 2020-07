Rachat de Bordeaux : Les motifs du retrait de Létang dévoilés

Un temps attiré par le rachat de Bordeaux, Olivier Létang a vite rebroussé chemin. Dans son live sur Twitch, Manu Lonjon explique pourquoi l’ancien président rennais s’est retiré de l’affaire.

Rachat de Bordeaux : Olivier Létang n’est plus intéressé

Les Girondins de Bordeaux ont retrouvé des eaux plus paisibles, après leur passage devant la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion). Avant le passage devant le gendarme financier du football, qui n’a finalement retenu aucune charge contre les Bordelais, plusieurs rumeurs annonçaient le pire pour le club girondin. Même une vente du club au scapulaire n’avait pas été exclue. Dans la foulée, Olivier Létang aurait été attiré par un rachat deBordeaux. Mais l’ex-responsable du PSG n’est pas allé au bout de son projet. « On n’entend plus parler de Létang à Bordeaux… Pour cause, ça fait un moment que j’ai dit qu’il n’y a plus de discussions en cours », a expliqué Manu Lonjon. Olivier Létang voulait pourtant racheter le club et des négociations avaient même été ouvertes. « Il y a eu des discussions avant les élections municipales. Ils se sont renseignés sur la situation de King Street », assure Manu Lonjon.

Olivier Létang découragé par le prix des Girondins

Selon Manu Lonjon, Olivier Létang a abandonné l’affaire du rachat de Bordeaux parce qu’il aurait été découragé par le prix exorbitant réclamé par les propriétaires américains des Girondins. Pour le journaliste, « King Street vit dans un monde un peu parallèle car ils espéraient revendre le club deux à trois fois leur mise ». Un prix exagéré, car les propriétaires bordelais « ont fait des choses qui sont absolument contestables et qui n’ont pas objectivement valorisé la valeur des Girondins ».