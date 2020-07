RC Lens : Équipe féminine, Oughourlian justifie sa création

Le RC Lens a désormais une équipe féminine. Lors de l’officialisation de cette section, le président Joseph Oughourlian a expliqué le bien-fondé de la création de cette équipe.

Oughourlian « n’imaginait pas le RC Lens sans une section féminine »

Le président du RC Lens a doté le club nordiste d’une équipe féminine. Lundi après-midi à Arras, le patron du Racing Club a signé une convention transformant l'Arras FCF en RC Lens Féminin. Joseph Oughourlian avait à ses côtés Frédéric Leturque (maire d’Arras) et Sarah M’Barek (nouvelle entraîneure du Racing Club de Lens Féminin), lors de la conférence de presse officialisant la création de l’équipe. Selon le dirigeant des Sang et Or, « le mariage entre Arras et le RCL n’est pas un hasard, c’est le fruit d’une longue réflexion ». « Je n’imaginais pas le RC Lens sans une section féminine. Ce fut une réflexion dès que j’ai repris l’actionnariat du club », a-t-il expliqué.

Le RCL Féminin bientôt dans l'élite ?

Joseph Oughourlian a ensuite promis de hisser l’équipe féminine dans l'élite, à l’image de celle des hommes promue en Ligue 1. « Autour de Sarah M’Barek, va se former une équipe qui va montrer beaucoup de talents et d’ambitions. On se donne plusieurs années pour monter en Ligue 1 et les moyens seront là », a rassuré le président du Racing Club. La responsable du staff technique des Lensoises s'est montrée également très ambitieuse. « Je suis quelqu’un de très exigeant. Nous avons un objectif de monter en première division », a-t-elle annoncé.