PSG : Christophe Jallet dithyrambique envers Thiago Silva

Christophe Jallet a joué aux côtés de Thiago Silva au PSG entre 2012 et 2014, avant son départ à l’OL. Alors que le Brésilien est sur le point de quitter le Paris SG, son ancien coéquipier lui a rendu hommage.

PSG : les « bons souvenirs » de Christophe Jallet avec Thiago Silva

Le contrat de Thiago Silva au PSG est terminé depuis le 30 juin 2020, mais il a été prolongé jusqu’à fin août, afin de disputer le "Final 8" de la Ligue des Champions. Le défenseur central partira après 8 saisons de suite au club de la capitale. Ayant joué aux côtés du défenseur central de 36 ans, Christophe Jallet témoigne des qualités sportives et de l’état d’esprit de ce dernier. « Je ne vois pas ce qu’on peut reprocher à Thiago Silva. C’est un super défenseur, l’un des meilleurs que le PSG ait connu, un grand joueur et un grand capitaine », a-t-il déclaré dans France Football. L’arrière droit retraité cet été reconnait que son ancien coéquipier au PSG « n’est pas un grand expressif », mais il a toujours « su se relever » face aux critiques. Christophe Jallet a avoué ensuite que Thiago Silva « ne lui a laissé que de bons souvenirs ». L’ancien joueur de l’AC Milan avait souvent été raillé pour son absence, lors des rendez-vous décisif des Rouge et Bleu en Ligue des Champions.

Thiago Silva, c'est 310 matchs sous le maillot des Parisiens

Avant les derniers matchs du PSG cette saison (2019-2020), Thiago Silva comptait 310 matchs sous le maillot des Parisiens. Il a par ailleurs marqué 17 buts et délivré 5 passes décisives. Prolongé pour deux mois, le natif de Rio de Janeiro se prépare pour la finale de la coupe de France contre l'ASSE (24 juillet). Le Paris Saint-Germain enchainera après avec la finale de la coupe de la Ligue face à l'OL (31 juillet) avant de se focaliser sur les quarts de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame (12 août).