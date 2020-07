Mercato PSG : Vinicius pour remplacer Di Maria au Paris SG

Le Mercato PSG pourrait se réanimer dans les prochains jours. Vinicius Junior du Real Madrid pourrait venir remplacer Angel Di Maria, annoncé sur le départ en Espagne. Le profil du Madrilène intéresse le Paris SG et Neymar participerait aux tractations pour le convaincre de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : manoeuvre pour arracher Vinicius au Real Madrid ?

Lors de ce mercato estival, le PSG a perdu une légende en attaque en la personne de Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen a été remplacé par Mauro Icardi, mais le Paris Saint-Germain continuerait de travailler à de nouvelles solutions. Un autre départ est en préparation au club de la capitale, celui de Angel Di Maria qui sera en fin de contrat en juin prochain. Comme Thiago Silva, Edinson Cavani et tous les joueurs trentenaires en fin de contrat, le Paris SG n’envisage pas une prolongation de l’Argentin. Mieux, l’ancien mancunien pourrait être cédé lors de ce mercato estival en cas d’offre intéressante. L’avenir se prépare donc aujourd’hui avec l’intérêt pour le joueur du Real Madrid, Vinicius Junior (20 ans, auteur de 3 buts en 29 matchs de Liga cette saison).

El Chiringuito balance sur les manoeuvres du Paris SG et Neymar

Le Paris Saint-Germain, selon le directeur d'OKDIARIO, est toujours très intéressé par le brésilien qu’il rêve encore d’arracher au Real Madrid. Il aurait pour ce faire chargé Neymar de travailler Vinicius au corps afin de le convaincre de signer sous ses couleurs. Dans l’émission "El Chiringuito de Jugones", ce dernier affirme que "le PSG et plus précisément Leonardo sont toujours obsédés par le Brésilien et vont tenter de lancer une offensive" pour le débaucher. Mais cette tentative du club de la capitale devrait se heurter à un refus sec du Real Madrid tant que Paris ne sera pas prêt de mettre Kylian Mbappé dans la balance. « Cavani est parti, il est possible que Di Maria parte, et le PSG va avoir de l'argent et un plafond salarial » assez intéressant qui va lui permettre de recruter « un joueur comme Vinicius. Mais je ne pense pas que Madrid le laissera sortir », a-t-il noté.

Un échange avec Kylian Mbappé possible ?

Le journaliste ne croit pas si bien dire puisque le Paris SG, en ciblant Vinicius, ne devrait penser qu’à construire un secteur offensif avec Neymar, Kylian Mbappé, Icardi et Vinicius. Il faut noter que ces 3 joueurs parisiens sont la prunelle des yeux des qataris propriétaires du Paris Saint-Germain. Leur inclusion dans une quelconque transaction n’est qu’une vue de l’esprit. Neymar devra, s’il était vraiment engagé dans l’opération qui lui est prêtée, se montrer assez persuasif pour convaincre son compatriote de rejoindre Paris. C’est la seule façon de faire aboutir cette piste pour laquelle aucune star ne devrait être sacrifiée au club de la capitale française.