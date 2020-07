Montpellier HSC : Ce que pense Belhanda de Hilton et Congré

Younès Belhanda a évolué au Montpellier HSC avant de s’engager avec l’OGC Nice. C’est dire si le joueur de Galatasaray a bien connu Vitorino Hilton et Daniel Congré, en tant que coéquipiers puis adversaires. Deux défenseurs de la formation héraultaise que l’international marocain trouve différents, mais complémentaires.

Vitorino Hilton, un défenseur infranchissable

Younès Belhanda n’évolue plus au Montpellier HSC, mais à Galatasaray (D1 de Turquie). Le joueur de 30 ans garde cependant un souvenir impérissable de Vitorino Hilton, capitaine du club pailladin et doyen des joueurs de Ligue 1 avec ses 42 ans bien comptés. Selon les confidences du Marocain dans un live Twitter avec Manu Lonjon, « Vito n’avait pas une grande vitesse ». Mais le défenseur central brésilien « était dans la malice, dans l’anticipation ». C’est un joueur qui « voit le ballon et saute avant » ses adversaires « dans les détentes ». Des qualités qui rendent l’ancien Marseillais quasiment infranchissable. « C’était trop dur » de passer Vitorino Hilton, conclut Younès Belhanda.

Daniel Congré, un goliath dans la défense du Montpellier HSC

Quant à « Daniel Congré, c’est une grande armoire, un joueur très physique, il est dur sur l’homme », a en croire l'ancien Niçois. Vitorino Hilton et Daniel Congré sont donc « deux profils différents », mais « ils se complètent », estime l'ex-milieu de terrain du Montpellier HSC.