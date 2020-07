Équipe de France : Govou défend Karim Benzema et accuse

Karim Benzema n’a jamais été reconnu comme un grand buteur en Equipe de France, alors qu’il brille avec le Real Madrid depuis onze saisons. Sidney Govou sait pourquoi le talent et les performances de l’attaquant français ne sont pas reconnus en France.

Benzema « fait partie de la mauvaise génération » selon Govou

Karim Benzema est souvent critiqué et ses performances ne tranchent pas au sein de l’Équipe de France. Sidney Govou croit savoir la raison de la non-reconnaissance des qualités du buteur du Real Madrid. « Karim Benzema fait partie de la mauvaise génération, lui, Samir Nasri… On leur a collé une étiquette », a confié l’ancien Tricolore à L’Équipe. Récent champion d’Espagne avec le Real Madrid, Karim Benzema a réalisé une saison exceptionnelle. Il a marqué 26 buts et délivré 11 passes décisives en 47 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En championnat, l’avant-centre des Merengues a inscrit 21 buts et offert 8 passes décisives. Il est le deuxième meilleur buteur en Espagne cette saison, derrière Lionel Messi. Sidney Govou assure que si Karim Benzema était jugé en France « sur sa valeur de footballeur, c’était le meilleur attaquant, et pas seulement cette année ».

Karim Benzema plus complet que Thierry Henry ?

Le consultant de Canal+ ajoute même que son ancien coéquipier à l’Olympique Lyonnais a un profil « plus complet », comparé à « Thierry Henry ». Malgré tout, le joueur de 32 ans est victime d’une « forme de délit de faciès de la part de certains spectateurs ou journalistes », d’après Sidney Govou. Sinon, selon ce dernier, le natif de Lyon est un « amoureux du foot et des Bleus ». Pour mémoire, Karim Benzema est écarté de l'équipe de France depuis 2016, suite au scandale de la sextape de Mathieu Valbuena.