OM : Rongier annonce la couleur pour la saison prochaine

Valentin Rongier n’est pas totalement satisfait de sa première saison à l’OM. Une saison arrêtée brutalement en mars, à cause de la pandémie de COVID-19. Pour l’exercice 2020-2021, il espère « être plus décisif ».

Valentin Rongier « veut être plus décisif » la saison prochaine

Transféré à l’OM en toute fin de mercato estival 2019, Valentin Rongier est un peu déçu en raison de la saison écourtée par la crise de coronavirus. Il est certes satisfait de la 2e place de l’Olympique de Marseille, synonyme de qualification directe pour la phase de poule de la Ligue des Champions, mais sur le plan individuel, il admet qu'il n'a pas été décisif. « Je n’ai marqué aucun but, pourtant, j’ai eu quelques situations », a regretté Valentin Rongier dans des propos confiés à l’Agence France Presse. Rappelons que ce dernier a joué 28 matchs, toutes compétitions confondues, et a délivré 4 passes décisives. Des statistiques peu satisfaisantes pour le milieu de terrain qui « voudrait être plus décisif ». « Il faut que j’arrive à concrétiser en match, comme à Nantes (10 buts en 130 matchs). Je travaille ça à l’entraînement », a-t-il indiqué.

L'ex-Nantais apprécie sa complémentarité avec Morgan Sanson

Valentin Rongier a également évoqué sa complémentarité avec Morgan Sanson dans l’entrejeu de l’équipe d’André Villas-Boas. « Dans le système utilisé la saison dernière… Morgan Sanson à gauche et moi à droite, je sers vraiment de lien entre la sentinelle et le reste de l’attaque », a souligné le joueur formé au FC Nantes. Plus offensif, Morgan Sanson se projette plus vers l’avant. Pendant ce temps, Valentin Rongier maintient l’équilibre. « J’essaye toujours de regarder le positionnement de mes partenaires pour aller là où il y a le moins de monde et faire en sorte qu’on ne se retrouve pas en difficulté sur des contre-attaques », a expliqué ce dernier.