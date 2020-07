LOSC Mercato : Luis Campos rencontre Burak Yilmaz à Istanbul

Pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine, le LOSC piste deux attaquants, dont Burak Yilmaz, joueur de Besiktas. Luis Campos aurait même déjà rencontré l’attaquant turc à Istanbul pour accélérer son transfert à Lille OSC.

Luis Campos accélère pour Burak Yilmaz

Le LOSC a laissé filer librement Loïc Rémy qui ne voulait pas prolonger. Pour combler le départ de l’ancien buteur de Chelsea, les recruteurs de Lille OSC ont décidé de jeter leur dévolu sur Burak Yilmaz, attaquant de Besiktas. Priorité offensive du mercato estivale lillois, le capitaine de Besiktas a marqué 13 buts et délivré 7 passes décisives en 25 matches de Super Lig cette saison. Pour Luis Campos, l’international grec est donc une cible expérimentée à ne pas rater. Selon les informations du journal turc DHA, le dirigeant lillois s’est déplacé à Istanbul pour rencontrer Bural Yilmaz. Le conseiller spécial de Gérard Lopez aurait expliqué au joueur qu’il aurait grand intérêt à signer au LOSC la saison prochaine.

Vers un transfert gratuit du Turc ?

Lundi, beIN Sports Turquie faisait état d’une offre de près d’1 million d’euros du LOSC pour l’attaquant de Besiktas. Une offre qui devrait faire mouche au regard de l’âge avancé du joueur et de son statut contractuel (fin de contrat en juin 2021). Mais selon les nouveaux éléments du dossier ce mardi, Luis Campos n’exclut pas de recruter gratuitement le joueur. En effet, les retards de salaire sont courants en Super Lig et Besiktas n’aurait pas encore versé certains salaires à Burak Yilmaz. Ces difficultés économiques pourraient donc obliger le club à laisser filer librement son capitaine, lui-même attiré par le projet de Lille OSC, où il retrouverait ses compatriotes Zeki Çelik et Yusuf Yazici. L'autre attaquant visé par les Dogues et destiné à compenser le départ imminent de Victor Osimhen au SSC Naples est le Canadien Jonathan David, joueur de La Gantoise (D1 de Belgique).