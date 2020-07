OL : Accord de partenariat avec un club portugais promu

L'OL vient de signer un accord de partenariat avec un club portugais nouvellement promu dans l'élite, jusqu'en 2023. La signature officielle s'est faite ce mardi.

L'OL et SC Farense partenaires pour les 3 prochaines saisons

Si l’OL se qualifie aux dépens de la Juventus, l’équipe de Rudi Garcia verra Lisbonne et le Portugal pour le "Final 8" de la Ligue des Champions. Avant ce match décisif en 8e de finale retour, prévu le 7 août à Turin, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature d’un partenariat avec un club promu en Liga NOS (championnat de l’élite du Portugal). En effet, l’OL et le Sporting Clube de Farense se sont liés pour une durée de 3 saisons. D’après la précision du club rhodanien, le « SC Farense est une institution historique qui partage avec l’Olympique Lyonnais, au-delà de l’emblème, des valeurs et visions communes ». Comment se décline ce nouveau partenariat ? « Cette coopération va permettre de développer un lien privilégié entre les deux clubs, et se matérialiser au travers de synergies sur la formation, le football professionnel et les domaines extra sportifs », a expliqué Lyon.

Huitième partenariat pour l'Olympique Lyonnais

Après le Liban (Athletico SC), le Vietnam (Hô-Chi-Minh Football Fédération), le Sénégal (AS Dakar Sacré-Cœur), la Chine (Pékin, Shanghai, Chengdu et Shenzhen), le Maroc (Fath Union Sport ), le Brésil (Pelé Academia) et les États-Unis, « le Portugal devient le 8e territoire international sur lequel l’OL développe une coopération technique d’élite avec un acteur majeur local ».