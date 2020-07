RC Lens : Les belles promesses de Facundo Medina

Facundo Medina est le nouveau défenseur du RC Lens. L’Argentin fraichement débarqué de Talleres arrive pratiquement avec une scie dans les dents. Il promet de défendre crânement les couleurs Sang et Or sous lesquelles il va évoluer jusqu’en juin 2024.

RC Lens, la nouvelle muraille de Franck Haise ?

L’entraîneur du Racing Club de Lens, Franck Haise, est paré en défense pour la nouvelle saison. Pour maintenir le club Sang et Or en Ligue 1 qu’il vient de réintégrer, le technicien a bénéficié de quelques renforts et va recevoir l’équivalent d’un nouveau joueur par ligne. Mais avant, l’Argentin Facundo Medina savoure déjà sa venue en France et dans le club historique qu’est le RCL. Interrogé sur ce qu’il pense apporter au club, le joueur de 21 ans a évoqué sa « grinta » qui caractérise les joueurs de son pays. Le compatriote du dernier argentin du RC Lens, Pablo Chavarria, promet d’aller au charbon à chaque occasion.

Facundo Medina bientôt l’idole des supporters Sang et Or ?

Pour ce qu’il peut apporter au club, l’arrière droit Facundo Medina a confié : « Je suis un joueur avec énormément de caractère. J’ai bien l’intention d’amener ma "grinta" ici, au RC Lens. Pour moi, chaque ballon est une bataille qu’il faut gagner. » Et le néo-Lensois d’ajouter : « Je vais donner le meilleur de moi-même » pour aider le club. Des propos qui ne devraient pas déplaire aux fans Sang et Or. Ces derniers ne devraient pas tarder à adopter Facundo Medina si ses performances sportives sur le terrain sont à la hauteur de leurs attentes.