Stade Brestois : Pierre-Gabriel agressé, sa voiture incendiée

Ronaël Pierre-Gabriel est présent dans le Finistère depuis deux semaines. La nouvelle recrue du Stade Brestois 29 vient de se faire violemment agresser.

Coups et blessures contre Ronaël Pierre-Gabriel et sa voiture incendiée

L’aventure de Ronaël Pierre-Gabriel dans le Finistère commence mal. Prêté par Mayence (Bundesliga) au Stade Brestois 29 pour la saison 2020-2021, le latéral droit de 22 ans a « subi des coups et blessures avant que sa voiture ne soit incendiée et totalement détruite », annonce un communiqué du club. Pour l'instant, on ignore les raisons de ces violences contre l'ancien Stéphanois.

Réaction du Stade Brestois 29

Le club de Ligue 1 a immédiatement réagi à cette agression de Ronaël Pierre-Gabriel. « Le Stade Brestois 29 condamne vivement cet événement et apporte tout son soutien à Ronaël », déclare le 14e de Ligue 1, qui ajoute : « Dans une ville où ces faits divers ne sont pas légion, il est regrettable de voir que des incidents de ce genre ont pu se produire à l’encontre d’un garçon qui n’est arrivé que depuis deux semaines dans le Finistère et n’avait d’histoires avec personne ». Mais les dirigeants souhaitent limiter leur intervention à cette simple « communication officielle » qui « sera la seule du Stade Brestois dans cette affaire, le club laissant maintenant les autorités travailler pour faire toute la lumière sur cette affaire ». « Il ne faudrait en effet pas que dans une cité calme comme la nôtre, cela devienne une habitude », a tout de même conclu le communiqué du club.