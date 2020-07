AS Monaco Mercato : Niko Kovac demande des renforts à Petrov

Nouvel entraineur de l’AS Monaco, Niko Kovac a été présenté officiellement à la presse ce mardi. Dans ses premières impressions, le successeur de Robert Moreno évoque un « grand projet, un grand challenge », après le dernier club qu’il a dirigé, le Bayern Munich.

AS Monaco : Niko Kovac séduit par le projet du club du Rocher

Niko Kovac a été nommé officiellement entraineur de l’AS Monaco dimanche et a été présenté ce mardi en conférence de presse. Selon le technicien allemand, son arrivée dans la Principauté a été possible grâce au grand projet que l’AS Monaco lui a présenté. « Je pense que c’est le bon endroit et le bon projet pour moi », a-t-il justifié. Niko Kovac est conscient « du grand challenge » qui l’attend sur le Rocher, mais il n’a pas d’appréhension. « Cela ne m’inquiète pas. Oleg Petrov et Paul Mitchell m’ont dit qu’ils feront le nécessaire pour mettre à ma disposition une bonne équipe. Je les crois et c’est pour ça que je suis venu », a-t-il rassuré.

Besoin urgent du nouveau coach monégasque

Avant sa présentation, Niko Kovac avait déjà exprimé un besoin urgent. Il avait souhaité avoir des vidéos des entraînements, juste après les séances, afin « de montrer aux joueurs ce qu’il veut faire et ce qui est important ». En effet, il met les bouchées doubles afin de satisfaire les attentes des dirigeants monégasques. « Je veux leur rendre cette confiance en atteignant les objectifs élevés qu’on s'est fixés », a indiqué le coach de 48 ans devant les médias.

Mercato : Niko Kovac annonce des renforts

Niko Kovac a également évoqué la question du mercato. Il souhaite en effet renforcer son effectif. Toutefois, il veut d’abord faire l'état des lieux. « J’ai besoin d'avoir une vue d'ensemble et aussi du temps pour savoir de quel genre de joueurs on aura besoin. Nous discuterons avec les dirigeants. Je pense qu'on fera quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore », a-t-il laissé entendre. Selon l’ancien coach du Bayern, les échanges réguliers qu’il aura avec Paul Mitchell et Oleg Petrov « aideront à rendre leur équipe meilleure ».