ASSE : Centres de formation, Sainté 4e au classement

L’ ASSE a fait un bond en avant au classement annuel des centres de formation. Classée 8e la saison dernière, l’AS Saint-Étienne s’est hissée à la 4e place, devant l’AS Monaco.

L’ASSE est désormais le 4e club de France au classement des centres de formation établi par la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération Française de Football (FFF). Les Verts sont devancés par le PSG, l’OL et le Stade Rennais pour le compte de la saison 2019-2020. Cette remontée de l’AS Saint-Étienne démontre que la formation du club ligérien est bien ancrée dans l’ADN des Verts. Et l’arrivée de Claude Puel aux postes d’entraineur principal et de manager général, le 4 octobre 2019, a contribué à cette ascension. Fidèle à la promotion des jeunes joueurs, le technicien de 58 ans a fait confiance aux jeunes issus de l’académie stéphanoise, dont William Saliba (19 ans) révélé en 2018-2019, Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans). Claude Puel n’a pas hésité à lancer Maxence Rivera (18 ans) et Yvann Maçon (21 ans) en Ligue 1. Stefan Bajic (18 ans) participe à la préparation estivale et est la doublure de Jessy Moulin, suite à la mise à l'écart de Stéphane Ruffier. Tous ces jeunes joueurs sont sortis du centre de formation de l’ASSE. Pour les premiers contrats professionnels, Lucas Gourna-Douath (16 ans), Mathys Saban (18 ans) et Étienne Green (20 ans) sont passés pros en juin dernier.

Quels sont les critères du classement de la FFF

Les critères d’efficacité du classement de la FFF sont les suivants : nombre de contrats professionnels signés par les joueurs formés au club, nombre de matchs joués en équipe première par les joueurs formés au club, nombre de matchs joués en sélections nationales par les joueurs formés au club, nombre de diplômes scolaires obtenus par les joueurs formés au club, contrats d’entraineurs.