PSG : Champion des centres de formation français !

La Fédération Française de Football (FFF) a révélé le classement des meilleurs centres de formation sur la saison 2019/2020. Le PSG conserve ce titre honorifique.

Le PSG meilleur centre de formation, mais comment ?

Comme chaque saison, la FFF classe les centres de formation de France. Les critères pris en compte concernant les joueurs formés au club sont le nombre de contrats professionnels signés, le nombre de matchs joués en professionnels, le nombre de matchs joués en sélections nationales, le nombre de diplômes scolaires obtenus. Enfin, le nombre de contrats d'éducateurs est un dernier critère. Et à ce jeu là, le centre de formation du Paris Saint-Germain a été jugé comme le meilleur de France. Cette année, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, et Colin Dagba ont bénéficié d'une visibilité particulière et ont ainsi beaucoup aidé à cette réussite. Le PSG conserve ainsi ce statut pour la deuxième année consécutive après six ans de domination de l'Olympique Lyonnais.

Paris sur la première marche du podium devant Rennes et Lyon

Si le PSG obtient la première place, le Stade Rennais, emmené par Eduardo Camavinga grimpe sur la deuxième et se classe devant l'OL, troisième, dont la réussite est portée par Maxence Caqueret et Rayan Cherki. L'ASSE termine quant à elle au pied du podium. Sixième derrière Monaco et devant Caen, le FC Sochaux-Montbéliard est le premier club de Ligue 2 à apparaître dans le classement. L'OM est treizième et US Orléans est le club qui ferme la marche.