PSG : Paris en passe 4 au Celtic, à 3 jours de la finale

Le PSG a une nouvelle fois fait parler sa force de frappe offensive pour battre largement le Celtic Glasgow, 4-0, le tout à trois jours de la finale de Coupe de France.

PSG : Même gestion d'effectif, conclusion inchangée

Les Parisiens n'ont eu besoin que d'une poignée de secondes seulement pour se mettre en lumière dans leur troisième et dernier match amical avant les finales de coupes nationales. Lancé en profondeur par Neymar, Kylian Mbappé trompait Scott Bain du pied droit après moins d'une minute de jeu. Puis, alors qu'il subissait un temps faible, le PSG a de nouveau accéléré et Neymar, à la réception d'un centre, a permis au club de la capitale de porter son avance à deux buts, bien aidé par la déviation d'un défenseur écossais. En seconde période, Thomas Tuchel n'a pas changé sa stratégie de temps de jeu. Toute l'équipe a été remplacée. Dès le retour des vestiaires, Ander Herrera a repris un centre de Kurzawa et marqué ainsi le troisième but. Puis une superbe reprise de Pablo Sarabia consécutive à une transmission non moins magnifique de Marco Verratti, a permis au PSG d'inscrire le quatrième et dernier but du match. Les Parisiens arriveront donc avec une confiance remplie à bloc vendredi soir au Stade de France, pour y défier l'ASSE en finale de Coupe de France.

La compo du PSG en première mi-temps

Navas - Kehrer, Thiago Silva (cap), Marquinhos, Bakker - Di Maria, Paredes, Gueye, Neymar - Icardi, Mbappé.

La compo du PSG en deuxième mi-temps

Sergio Rico - Dagba, Kimpembe (cap), Mbe Soh, Kurzawa - Sarabia, Ander Herrera, Verratti, Draxler - Choupo-Moting, Kalimuendo (puis Ruiz-Atil 83e).