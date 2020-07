PSG Mercato : Kylian Mbappé met fin à toutes les rumeurs

S'il y a bien une chose à laquelle on a le droit à chaque mercato, ce sont les rumeurs de départ de Kylian Mbappé. Le joueur a mis fin aux spéculations lui-même.

Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine quoi qu'il arrive

Que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent, le départ de leur numéro 7 n'est pas prévu pour cet été. C'est ce qu'a assuré Kylian Mbappé lui-même au micro de beIN Sports en marge du match amical contre le Celtic Glasgow. « Je suis là. Je suis dans le projet pour une quatrième année. Les cinquante ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde, donc je serai là quoi qu'il arrive. Je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de donner le meilleur de moi-même », a déclaré l'international français (33 sélections, 13 buts).

Rester pour mieux partir ?

Florentino Pérez, le président du Real Madrid, l'a annoncé lui-même : le Real ne prévoit pas d'arrivées fracassantes cet été. Mais les Madrilènes sont toujours sur le coup pour faire signer l'ancien monégasque dès 2021. Aujourd'hui, alors qu'il entame sa quatrième saison au PSG, Mbappé n'a pas prolongé avec le club de la capitale et voit son contrat, d'une durée initiale de cinq ans (dont un an de prêt), prendre fin en 2022... Entre prolonger et vendre, le PSG aura aussi son mot à dire l'été prochain.