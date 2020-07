Rachat de l’OM : Les dessous de la plainte en cours

Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont décidé de frapper fort contre le projet de rachat de l’OM mené par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. L’Olympique de Marseille annonce ce mardi avoir saisi la justice contre ces deux hommes.

Ajroudi et Boudjellal déterminés pour le rachat de l’OM

Il y a près de trois semaines, Mourad Boudjellal annonçait au grand public qu’il était porteur d’un projet de rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi, riche homme d’affaires franco-tunisien. Ce dernier est ensuite intervenu lui-même pour promettre monts et merveilles. Il a promis qu’il investirait massivement et réaliserait un mercato mouvementé en signant Zinedine Zidane (Real Madrid), Cristiano Ronaldo et Adrien Rabiot (Juventus Turin). De quoi faire rêver les supporters. Jacques-Henri Eyraud puis le clan Frank McCourt étaient ensuite intervenus pour dire que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre. Malgré les démentis répétés des dirigeants olympiens, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal n’ont cessé de multiplier les sorties pour exprimer leur désir de rachat de l’OM, en faisant même croire que les démentis des dirigeants phocéens ne sont que de la poudre aux yeux du public. Face à ce comportement incompréhensible des deux candidats au rachat, l’Olympique de Marseille a décidé de saisir la justice.

Le club olympien dénonce « une campagne de déstabilisation »

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a pondu un communiqué où il annonce avoir assigné en justice Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Le but, c’est d’engager la responsabilité de ces deux hommes sur la base de l'article 1240 du Code Civil pour le préjudice causé par « une campagne intensive de désinformation massive dans le but manifeste de déstabiliser et fragiliser le club ». Le club explique que nul « ne devrait utiliser l'OM afin d'asseoir sa notoriété personnelle ». Pour les dirigeants phocéens, le comportement du duo Ajroudi-Boudjellal est assimilable à « une campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges ». Le club déclare avoir acquis cette conviction après des « investigations » qui lui « ont permis de réunir de nombreux éléments à charge » contre les deux candidats. L’Olympique de Marseille « entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation », avant de marteler que jamais Frank McCourt « n'a envisagé de céder sa participation dans la SASP OM » à qui que ce soit, encore moins à la paire Ajroudi-Boudjellal. Le club souligne également que, « contrairement à ce qui a pu être affirmé dans les médias, ni M. McCourt ni quiconque appartenant au groupe McCourt et à l'OM n'a eu le moindre contact avec eux ou leurs conseils ». Aussi, le club estime que « ce comportement non professionnel et sournois » est une « attaque à l'encontre de l'OM », alors que la priorité est désormais de se concentrer sur la Ligue des Champions que les Marseillais retrouvent après 7 ans d’absence.

La réaction de Mourad Boudjellal

Mourad Boudjellal a déjà réagi à l’assignation que l’OM lui a adressée via le cabinet Malka et Associés. Sur son compte Twitter, l’ancien président du RC Toulon a posté la chanson de Daniel Balavoine intitulée « Je ne suis pas un héros ». Les internautes ne manqueront pas de remarquer le jeu de mot…