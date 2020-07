Leeds United se met à rêver d'Ibrahimovic et Cavani !

L'ancien duo du PSG Zlatan Ibrahimovic - Edinson Cavani reconstitué, le propriétaire de Leeds United en rêve pour le retour du club en Premier League !

Reconstituer un ancien duo du PSG ? Cavani, oui...

Et si Leeds voyait les choses en très grand pour son retour dans l'élite du football anglais, 16 ans après ? Ce sont en tout cas les ambitions affichées par le propriétaire du LUFC, Andrea Radrizzani. L'homme d'affaires n'a pas caché sa volonté de reconstituer un duo d'attaque qui a récemment fait les belles heures du PSG. Dans un premier temps, Edinson Cavani est visé. "En plus de sa qualité, Cavani pourrait contribuer avec son physique et s'adapter ici, mais je n'ai jamais parlé de lui avec l'entraîneur. (…) Cela dit, nous avons certainement pensé à lui et nous verrons, étant donné qu'il est toujours disponible sur un transfert gratuit", a expliqué Radrizzani pour Sky Sports Italia via RMC Sports.

... Mais très compromis pour Zlatan

En fin de contrat à l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic pourrait être la belle affaire de ce mercato. Sa récente blessure au tendon n'a en rien affecté sa qualité de buteur, preuve en est avec son retour fracassant sur les terrains. Mais le propriétaire de Leeds estime la tâche très difficile à accomplir. "Nous avons essayé de le signer en janvier, mais il a choisi de rejoindre Milan et l'accord a disparu. Maintenant, je pense qu'il est trop tard, l'intensité du football anglais est différente", a déclaré Radrizzani.