Match Amical face à Sète (N3), Toulouse FC inquiète déjà

Ce mardi, le Toulouse FC jouait un match amical contre Sète (3-3), une équipe de National 3. Cette rencontre entre l’équipe de deuxième division et celle de 5e division aurait pu tourner à l’humiliation pour les hommes de e.

Toulouse FC évite de justesse l'humiliation

Le TFC jouait son premier match amical ce jour. Cette rencontre face au club de National 3 a failli se solder par une défaite des protégés de Patrice Garande. Pour ce match, le club de la Ville Rose a été mené (2-1) suite à des buts de Mané (15e) et Patrao (41e). Koulouris (40e) avait réussi à réduire la marque. Au retour de la mis-temps, Toulouse a de nouveau pris un but de Ferhaoui (61e) qui aurait pu lui faire perdre le match, mais il a été sauvé de l’échec par Leya Iseka (63e) et un but contre son camp de Sangaré (75e).

Cette rencontre était la première de Toulouse FC depuis le début de la crise sanitaire. Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2019-2020, freinée par la pandémie de covid-19, Toulouse doit faire preuve de plus d’efficacité lors de ses matchs à venir au risque de rester durablement en deuxième division française.