AC Milan Mercato : L'entraîneur Stefano Pioli prolonge

Alors qu'il devait laisser sa place sur le banc de l'AC Milan à l’issue de la saison, Stefano Pioli a finalement prolongé avec le club lombard jusqu'à la fin juin 2022. Le technicien italien conduira donc toujours la destinée des Rossoneri pour la nouvelle saison.

Ralf Rangnick ne viendra pas à l'AC Milan !

Il était prévu que Stefano Pioli quitte l'AC Milan en fin de saison, après avoir redressé la barre. Son successeur, annoncé par les médias italiens, aurait dû être l'ancien entraîneur du RB Leipzig, Ralf Rangnick. Mais la piste qui est tombée à l'eau. "L’AC Milan et moi-même avons convenu que ce n’était pas le bon moment pour travailler ensemble. Pour cette raison, et compte tenu des bons résultats de l’entraîneur Stefano Pioli, il a été décidé d’un commun accord que je ne rejoindrai pas le club", a déclaré Rangnick dans Bild. Le directeur général Rossonero voit la réussite de Pioli ailleurs. "Ce n'est pas une décision basée sur les récentes victoires, mais basée sur la manière dont Stefano a construit un esprit d'équipe, une unité, la manière dont il a fait progresser les performances individuelles des joueurs et collectives de l'équipe", a-t-il expliqué.

Meilleure équipe de Serie A depuis la reprise

Depuis la reprise du championnat italien fin juin, l'AC Milan, malgré une élimination en demi-finale de la coupe d'Italie sans perdre vraiment (1-1, 0-0), a enclenché une incroyable dynamique en Serie A. Les Lombards ont remporté 7 matchs, concédé 2 matchs nuls pour zéro défaite. Avec ces 23 points engrangés sur les 27 possibles au cours de cet intervalle, l'ACM est remonté à la 5e place de Serie A et bataillera avec Naples et la Roma pour une place en Ligue Europa.