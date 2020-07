ASSE Mercato : Roland Romeyer confirme pour Ruffier !

Le patron de l’ ASSE, Roland Romeyer, dans une interview au quotidien L’Équipe, a évoqué le problème Stéphane Ruffier qui divise les supporters de l’AS Saint-Étienne. Pour le patron des Verts, le portier stéphanois n’est pas au-dessus du club,

ASSE : Stéphane Ruffier va rencontre Xavier Thuilot cet après-midi

Stéphane Ruffier va rencontrer le directeur général de l’AS Saint-Étienne, Xavier Thuilot, ce mercredi pour la suite de sa mise à pied. Le dirigeant de l’ASSE devrait indiquer la porte de sortie au meilleur gardien du club de ces 10 dernières années, c’est du moins l’information répandue dans les médias. Ce dernier se serait rendu coupable d’indiscipline, ce que ne peuvent accepter les patrons du club. Roland Romeyer a tenu à faire savoir que son gardien n’était pas au-dessus du club.

Claude Puel décide, tout le monde suit

Il a confirmé la rencontre entre Stéphane Ruffier et Xavier Thuilot dans l’après-midi de ce mercredi. Pour lui, le problème Ruffier commence par un choix purement sportif opéré par l’entraîneur Claude Puel, lequel choix n’est pas accepté par le gardien. Et pourtant le manager dirige son équipe comme il l’entend et que « Personne n'est au-dessus du club et personne ne peut se prévaloir d'un statut de titulaire », selon Romoyer.

L'AS Saint-Étienne, prêt à tourner la page de son gardien

Contrairement à ce que pensent plusieurs fans du portier, Roland Romeyer indique que « La procédure engagée la semaine dernière (mise à pied) est appropriée au regard du comportement de Stéphane Ruffier ». Le propriétaire associé de l’ ASSE rappelle que le football ne doit pas devenir le plus « individualiste des sports collectifs ». Pour lui, « C’est comme dans une armée » où tout le monde « suit la décision du général. C'est une question d'intelligence et de bon sens. » Le sort du gardien des Verts semble donc scellé. Le gardien en restera-t-il là ?