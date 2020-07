Stade Rennais Mercato : Après Salisu, une autre piste en Liga ?

Après Mohammed Salisu du Real Valladolid, le Stade Rennais FC a placé ses pions sur un autre défenseur de Liga, avec Damián Suárez, joueur de Getafe.

Le Stade Rennais en concurrence avec le LOSC et l'OM pour Suarez ?

À la recherche d'un défenseur central pour pallier le départ de Jérémy Morel vers le FC Lorient, le Stade Rennais SRFC avait rapidement activé la piste menant à Mohammed Salisu, défenseur du Real Valladolid. Mais ce dossier, lancé il y a plusieurs semaines déjà, semble rester au point mort. Au poste de latéral droit cette fois, les Rennais ont placé leur cible sur un autre défenseur de Liga, plus expérimenté. Il s'agit de Damian Suarez, 32 ans, qui porte les couleurs de Getafe. Selon les informations de RMC Sports, le Stade Rennais n'est pas le seul club français intéressé puisque Lille et l'Olympique de Marseille - qui vient d'enregistrer la signature de Leonardo Balerdi - sont aussi sur le coup.

Damian Suarez au SRFC, dans quel but ?

Valorisé à hauteur de 3,2 M€ sur Transfermarkt à deux ans de la fin de son contrat le liant à Getafe, Damian Suarez ne devrait pas faire l'objet d'un transfert fracassant. L'OM n'activerait cette piste qu'en cas de départ d'Hiroki Sakai, et la stratégie pourrait être la même pour les Bretons en cas de départ du titulaire indiscutable du poste, Hamari Traoré. Derrière, Sacha Boey prend de plus en plus d'importance au sein de l'effectif Rouge et Noir. Petit bémol, Damián Suárez n'est pas réputé pour sa discipline sur les terrains. En 30 matchs de Liga cette saison, il a reçu 16 cartons jaunes - un record cette saison - et 1 carton rouge alors qu'il était pourtant sur le banc des remplaçants à ce moment là.