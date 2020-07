OL, LOSC Mercato : Concurrence serrée pour Issa Kaboré

En quête de renforts pour la saison prochaine, l’ OL et le LOSC auraient tous deux jeté leur dévolu sur Issa Kaboré, jeune latéral droit du KV Mechelen (D1 belge). Sauf que la mission s’annonce déjà compliquée pour l’Olympique Lyonnais et Lille OSC.

L’ OL et le LOSC aux trousses d’ Issa Kaboré

L’ OL et le LOSC souhaitent renforcer leur secteurs défensifs respectifs pour la saison prochaine. Après avoir multiplié les démarches, les directeurs de l’Olympique Lyonnais et leurs homologues de Lille OSC se seraient rencontrés sur une même cible, en la personne d’ Issa Kaboré, latéral droit de 19 ans du KV Mechelen, formation du championnat d’élite belge. Aligné 5 fois en championnat la saison écoulée, l’international burkinabé (2 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2021. Selon HLN, Juninho et Luis Campos voudraient écourter ce contrat en signant le prodige lors du mercato estival. Mais la mission présente deux grosses difficultés.

Mission impossible pour les Lyonnais et les Lillois ?

En plus de se faire la concurrence pour Issa Kaboré, les deux clubs de Ligue 1 devraient affronter l’intérêt d’un géant de Premier League. En effet, le média belge signale également que Manchester City est aussi en lice pour le prodige burkinabé. Heureux pour l’annulation de la sanction de l’UEFA, Pep Guardiola serait désormais en train de préparer sa liste de cibles pour ce mercato estival. Une liste où le jeune latéral droit occuperait une place de choix. Connaissant les gros moyens financiers de Manchester City, l’ OL et le LOSC devraient redouter ce concurrent qui pourrait donc faire une offre susceptible de tuer toute concurrence. Seconde difficulté dans le dossier Issa Kaboré, la réponse du KV Mechelen. Les dirigeants belges ne vendront le natif de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso) que si son éventuel acquéreur accepte de le laisser en prêt pour le récupérer en fin de saison prochaine...