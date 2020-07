Stade Rennais Mercato : OM, nouveau rebondissement pour Niang

Fortement intéressé par l'attaquant du Stade Rennais SRFC, M'Baye Niang, l' OM ne devrait pas recruter le buteur sénégalais lors de ce mercato estival. L'entraîneur André Villas-Boas a mis fin à cette piste qui rythme l'actualité du club phocéen ces derniers jours.

Mercato OM : Pas d'intention de recruter M'Baye Niang ?

Nouveau rebondissement dans l'affaire M'Baye Niang. Interviewé par La Provence, notamment au sujet de l'attaquant du Stade Rennais, André Villas-Boas a démenti les intérêts de l'OM pour l'ancien joueur de l'AC Milan. Si les Phocéens ont bel et bien été intéressé par l'attaquant, ils n'en ont pas fait une priorité et ont de toute façon pas les moyens financiers de se permettre une telle dépense, a assuré l'entraîneur portugais. "Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février car Andoni (Zubizaretta) avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l'année. Son profil est intéressant, mais d'une part on n'a pas d'argent et d'autre part, on n'a pas mis son nom dans la liste des joueurs à acheter", a assuré l'ancien coach de Tottenham.

M'Baye Niang, pas le profil voulu par André Villas-Boas

André Villas-Boas s'étonne des dimensions prises par ces rumeurs de transfert, et l'explique par le fait que Niang soit en contact avec plusieurs joueurs de l'effectif marseillais. "Ça a pris de l'importance et je ne sais pas pourquoi, jusqu'au moment où le joueur était en contact avec certains joueurs de l'effectif", poursuit-il. "J'ai fait savoir à l'entourage du joueur qu'on n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre. On n'a ni les moyens ni l'intérêt pour le faire venir.[...] Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la qualité, mais parce qu'on n'a pas les capacités et qu'on cherche un autre profil", a argumenté le technicien lusitanien.