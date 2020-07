PSG Mercato : Après la sortie de Mbappé, réaction de Tuchel

Kylian Mbappé, longtemps annoncé dans le viseur du Real Madrid, ne quittera pas le PSG cet été. Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a emboité le pas à l’attaquant international tricolore sur le point qu’il a fait autour de son avenir.

PSG Mercato : Mbappé ne bouge pas, Thomas Tuchel d'accord

La lenteur des tractations pour la prolongation du contrat de Kylian Mbappé faisait penser à beaucoup qu’il irait au Real Madrid cet été. L’attaquant tricolore est certes courtisé par le club espagnol, mais la crise de Covid-19 est passée par là avec ses conséquences sur les finances des différents clubs. Que ce soit le Real Madrid ou n’importe quel autre club, recruter ce joueur évalué par le PSG à plusieurs centaines de millions d’euros ne semble pas réaliste cet été. L’intéressé semble l’avoir compris puisqu’il a affirmé hier qu’il ne quitterait pas le PSG ce mercato estival.

Le Paris Saint-Germain devra quand même prolonger son joueur

Kylian Mbappé a fait savoir qu’il restera au PSG la saison 2020-2021 en dépit des différentes rumeurs qui circulent sur son avenir. Le club de la capitale devra juste prendre une assurance sur son avenir en faisant le maximum pour prolonger son contrat les mois à venir. Le joueur sera libre le 30 juin 2022. Pour son entraîneur, sa dernière déclaration est une excellente chose dans la mesure où elle apporte de la sérénité au sein du club. Mais pour lui, l'attaquant parisien n’était de toute façon pas sur le marché puisqu’il est un des meilleurs joueurs et un élément important de son équipe.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain ferme un peu plus la porte

Thomas Tuchel a confié en conférence de presse : « Mbappé a un contrat avec Paris et nous ne sommes pas prêts à vendre nos joueurs importants. C’est un cadeau de travailler avec lui et c’est un bonheur de pouvoir compter sur des joueurs comme Kylian, Neymar, Angel (Di Maria), Mauro (Icardi), Marco (Verratti). Ce sont des joueurs extraordinaires. Thiago, Kimpembe… Il y a une bonne connexion entre l’entraîneur et ces joueurs. Cela fait énormément plaisir à tout le monde. C’est une vraie force du PSG et c’est top ainsi. »