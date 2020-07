OM Mercato : André Villas-Boas attend 2 autres recrues

Ce mercredi, La Provence a publié une interview d’André Villas-Boas, actuellement en Allemagne pour le second stage de préparation estivale de l’OM. L’occasion pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille d’évoquer plusieurs sujets, dont le mercato estival pour lequel il attend encore un attaquant et probablement un latéral gauche.

André Villas-Boas attend encore un attaquant et un latéral gauche

Contrairement à ce qu’on pouvait craindre en raison de ses difficultés économiques et de l'absence d’un directeur sportif, l’OM s’en sort plutôt bien en ce début de mercato estival. L’Olympique de Marseille a déjà officialisé le milieu défensif Pape Gueye (Le Havre AC) puis le défenseur central Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund). Si André Villas-Boas a forcément pesé de tout son poids pour la signature de ces deux joueurs, le recrutement estival de l’écurie olympienne est encore loin d’être terminé. Le technicien phocéen a confié au quotidien régional qu’il « cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (l'entretien date de lundi avant l'arrivée de Balerdi, ndlr), un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de Rocchia ». Le dossier Leonardo Balerdi signé, André Villas-Boas n’attend donc plus que deux autres recrues pour boucler son recrutement.

Quels joueurs visés ?

Pour le latéral gauche, André Villas-Boas explique qu’il va changer d’avis si Christopher Rocchia « marche plutôt bien ». Selon le Portugais, la signature d’un autre latéral gauche « dépend de plusieurs choses » liées au Marseillais de 22 ans, « de sa prolongation, des clubs qui s'intéressent à lui et des options qu'on peut avoir dans ce mercato ». Pour l’attaquant, il ne faut plus penser à Mbaye Niang malgré l’intérêt réciproque entre ce dernier et le club olympien. André Villas-Boas reconnaît que l’OM « avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l'année » concertant le buteur du Stade Rennais FC, mais « n'a pas les capacités » financières de signer le dossier et donc « cherche un autre profil ».