PSG : Thiago Silva dévoile son dernier objectif avec Paris

Si ses jours sont comptés avec le PSG, Thiago Silva a encore soif de victoires. Le capitaine du Paris Saint-Germain l’a fait savoir à l’issue du nouveau succès en amical de Paris contre le Celtic Glasgow (4-0).

Thiago Silva rêve du triplé avec le PSG

Sur le départ à la fin de la saison, Thiago Silva profite de ses derniers moments avec le PSG. Le défenseur brésilien a participé au nouveau carton des siens en amical contre le Celtic Glasgow. Le Paris Saint-Germain s’est imposé (4-0) au Parc des Princes contre les Ecossais. Après la rencontre, Thiago Silva a fait part de ses ultimes ambitions avec Paris. Le capitaine parisien souhaite quitter le club de la capitale par la grande porte. « On a encore beaucoup de choses à faire, trois coupes à aller chercher, c’est pour ça qu’il faut continuer à travailler. J’espère pouvoir sortir avec une récompense, c’est ça mon objectif », a confié le défenseur de 35 ans à Bein Sports.

Des aurevoirs émouvants pour Silva au Parc

Cette rencontre était également la dernière pour Thiago Silva devant le public du Parc des Princes. Le prochain match amical du PSG au Parc (le 5 août, ndlr) se jouera à huis clos. L’international auriverde (88 sélections/7 buts) n’a pas voilé son émotion pour cette dernière devant les supporters du PSG. Ces derniers ont d’ailleurs rendu hommage au capitaine du Paris Saint-Germain. « Je me rappelle bien la dernière fois que j’ai joué au Maracana avec Fluminense, c’était pareil, c’est difficile le dernier jour », a déclaré le Brésilien en larmes. Arrivé du Milan AC en 2012, O Monstro a tout raflé sur le plan national avec Paris (7 Ligue 1, 5 Coupe de la Ligue et 4 Coupe de France). Il a disputé 310 matches avec le PSG pour 17 buts et 5 passes décisives.

Un après-Paris encore flou

S’il est acquis que Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain, sa prochaine destination reste encore un mystère. Un retour au Milan AC a souvent été évoqué. Mais aucun élément concret n’a jusqu’ici rendu cette piste crédible. Le capitaine parisien pourrait également poser ses valises en Premier League. Coach d’Everton, Carlo Ancelotti voudrait retrouver son ancien poulain. Le portail italien Calciomercato révélait que d’autres clubs comme Tottenham et Wolverhampton seraient aussi intéressés par son profil. Le départ de Silva du PSG pourrait également marquer la fin de l’aventure du Brésilien en Europe. Le défenseur pourrait également rentrer au bercail après sa pige parisienne.