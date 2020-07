RC Lens Mercato : Franck Haise en attente de départs

À un mois du début du championnat de Ligue 1 2020/2021, Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens, s'attend à des départs afin de réduire son groupe professionnel.

Des départs attendus du côté du RC Lens

Le Racing Club de Lens a déjà disputé deux matchs amicaux (1-3 contre Le Havre, puis 1-1 face à La Gantoise) afin de préparer le nouvelle saison et l'heure est venue de tirer les premiers bilans. Sur le plan du mercato, l'entraîneur Franck Haise s'attend à du mouvement au niveau des départs. « J'attends des départs mais ça ne dépend pas que de moi et on s'adaptera. Il faut que les joueurs sentent qu'ils doivent suivre d'autres projets. Mais le marché des transferts ferme le 5 octobre, on a du temps pour ça », a déclaré le coach artésien dans L'Equipe. Celui-ci souhaite compter sur un groupe professionnel de 23 joueurs (20 joueurs de champ et 3 gardiens de but) et dispose à l'heure actuelle de 24 joueurs, gardiens exclus.

Trois joueurs ciblés par le RCL pour un départ ?

Certains joueurs seraient concernés par un départ. Prêté à d'autres clubs de Ligue 2 depuis janvier 2019, notamment à l'AC Ajaccio la saison dernière, le Burkinabé Cyrille Bayala pourrait voir son avenir loin du Nord de la France. Arial Mendy, qui devait être transféré dans ce même club corse, a récemment fait échoué son transfert. Enfin, le défenseur serbe du Racing, Aleksandar Radovanovic, reçoit des intérêts venus de Russie en particulier.