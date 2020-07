ASSE Mercato : Motta regrette le départ d'Aouchiche du PSG.

La signature d’Adil Aouchiche à l’ ASSE a été commentée par Thiago Motta, ancien formateur des moins de 19 ans au PSG. Dans un témoignage confié à L’Équipe, l'ancien milieu de terrain regrette le départ du jeune joueur à l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Aouchiche avait sa place au PSG, selon Thiago Motta

Adil Aouchiche a quitté le PSG, au profit de l’ ASSE. En fin de contrat aspirant le 30 juin dernier, il a reçu une proposition de son club formateur pour démarrer sa carrière professionnelle sous ses couleurs. À la grande surprise, le titi a refusé cette offre pour préférer le projet sportif de l'As Saint-Étienne. Ainsi, le joueur de 18 ans a signé son premier contrat professionnel d’une durée de trois saisons avec l’AS Saint-Étienne lundi passé. Revenu sur cette actualité, Thiago Motta estime qu’Adil Aouchiche aurait pu poursuivre sa progression au Paris Saint-Germain. Il regrette en effet son départ du club de la capitale. « J’aurais aimé qu’ils signent leur premier contrat pro à Paris. Le PSG, c’est vraiment leur club », a déclaré l’ex-entraineur des U19 parisiens, parlant d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. L'ancien barcelonais a entrainé ces deux ex-pépites du club francilien. Le technicien italien est convaincu que les deux joueurs très prometteurs avaient « les qualités pour jouer en pro au Paris Saint-Germain ». Il faut noter que Tanguy Kouassi s’est engagé avec le Bayern Munich.

Thiago Motta évoque le profil d'Adil Aouchiche

Thiago Motta a ensuite évoqué le profil de la recrue de l’ ASSE. Selon lui, Adil Aouchiche « a quelque chose de plus, de différend des autres ». « Au milieu, il peut jouer devant la défense et sur un côté », a-t-il souligné. L’ex-entraineur de jeunes Parisiens a aussi indiqué que la pépite née à Blanc-Mesnil « a une bonne qualité de frappe et marque beaucoup ». Adil Aouchiche sait également se présenter « dans la surface adverse au bon moment et récupère beaucoup de ballons », d’après Thiago Motta.