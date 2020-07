ASSE : Transfert de Wesley Fofana et Bouanga, c'est tranché

Deux joueurs de l’ ASSE très courtisés, Wesley Fofana et Denis Bouanga animent le mercato estival du club ligérien. Et la forte rumeur sur leur possible transfert cet été a fait réagir le président de l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer.

ASSE : Wesley Fofana et Denis Bouanga très courtisés

Wesley Fofana et Denis Bouanga seront-ils dans l’effectif de l’ASSE la saison prochaine ? La question mérite d’être posée, tant les deux joueurs sont convoités. Le premier est dans le collimateur d’Everton, de Leicester City, d’Arsenal ou encore de l’AC Milan. Quant au deuxième, il est l’une des priorités du Betis Séville et son nom est associé à l’AS Rome et Everton. En Ligue 1, l’ailier droit de l’AS Saint-Étienne est sollicité par le Stade Rennais et son profil plaît au LOSC. Des montants proches de 30 M€ sont avancés pour Wesley Fofana et 15 M€ pour Denis Bouanga, en cas de départ.

Romeyer ferme la porte de sortie à Fofana et Bouanga

Ces rumeurs persistantes ont fait sortir Roland Romeyer de son silence. Selon ce dernier, l’ASSE n’a pas mis ces deux joueurs clés sur le marché cet été. « Plus question de vendre nos meilleurs jeunes. Avec tout ce que nous avons mis en place au niveau de la trésorerie, on n'y est pas obligé », a réagi le président du directoire de l'AS Saint-Étienne, dans L'Équipe. Ce dernier s'est ensuite montré catégorique. Il indique qu’après avoir transféré William Saliba à Arsenal, « cette vente pour 30 M€ n'en appelle pas d'autres ». Au sujet des intérêts évoqués dans les médias, Roland Romeyer assure qu’il « n’a reçu aucune offre officielle ni pour Wesley Fofana ni pour Denis Bouanga. « Leur vente n'est pas du tout envisageable », a-t-il conclu.