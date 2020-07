Stade Brestois : Un plan B en Belgique pour oublier Grbic ?

Après son échec dans le dossier Adrian Grbic, le Stade Brestois cherche à enrôler un autre buteur. Cette fois, c’est du côté de la Belgique que pourrait venir le prochain attaquant de Brest.

Le Stade Brestois sur un joli coup en Belgique

Le Stade Brestois se cherche toujours un avant-centre. Le club finistérien était proche de s’en offrir un avec Adrian Grbic. Il a été devancé sur le fil par le FC Lorient, tout juste promu de Ligue 2. En quête d’un buteur, Brest serait allé prospecter jusqu’en Belgique. Selon les informations de RMC Sport, le SB29 serait intéressé par Terem Moffi. Âgé de 21 ans, l’attaquant nigérian évolue actuellement au KV Courtrai. Arrivé en janvier, le buteur ciblé par le Stade Brestois a vite pris ses marques dans sa nouvelle équipe. Avant l’arrêt des compétitions, le Nigérian en était à 4 buts en 7 rencontres avec son nouveau club. De quoi taper dans l’œil du SB29 qui est à la recherche d’un finisseur.

Un duel à venir avec l’ASSE pour Moffi ?

Seulement, le Stade Brestois devra une fois de plus se frotter à la concurrence pour s’offrir un buteur. Le nom de Terem Moffi est associé à l’ASSE depuis quelques semaines. Le média belge Het Laatste Nieuws révèle que d’autres écuries européennes seraient également sur le coup. Galatasaray, les Glasgow Rangers et Anderlecht seraient aussi des prétendants du Nigérian. Mais comme le fait savoir la source belge, l’attaquant nigérian préférerait des destinations plus huppées comme l’Espagne ou la France. De quoi augmenter les chances du Stade Brestois dans ce dossier. Le KV Courtrai réclamerait 5 millions d’euros pour lâcher son buteur qui s’était engagé jusqu’en 2023 avec la formation courtraisienne.