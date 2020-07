FC Nantes : Affaire Emiliano Sala, offensive de Cardiff City

L’affaire Emiliano Sala connait un rebondissement en Angleterre. Cardiff City a en effet saisi les instances anglaises, d’après les informations de L’Équipe, afin de faire la lumière sur les coulisses du transfert de l’ex-attaquant du FC Nantes, mort accidentellement, le 21 janvier 2019.

Transfert d'Emiliano Sala : Cardiff City saisit la Fédération anglaise

Emiliano Sala est mort dans le crash de l’avion à bord duquel il rejoignait Cardiff City, club qui l’avait transféré du FC Nantes deux jours plus tôt (le 19 janvier). Dix-huit mois plus tard, le club gallois et son homologue français sont toujours en attente de la décision finale du litige qui les oppose. En effet, Cardiff City refuse de verser au FC Nantes l’indemnité de transfert d’Emiliano Sala, d’un montant de 17 M€. La première tranche de cette somme, soit 6 M€, qui devait être versée depuis mars 2019 ne l’est toujours pas. La FIFA avait pourtant demandé aux Bluebirds de régler ce premier montant. Finalement, les parties se sont retrouvées devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et le litige n’a toujours pas connu son dénouement. Dans l’attente du verdict final du TAS, Cardiff City a porté l'affaire Sala devant la Fédération anglaise. Le quotidien sportif déclare que les dirigeants du club gallois ont « découvert que Mark McKay, fils de Willie McKay, agent de joueurs lui aussi, avait signé un mandat avec West Ham et avec le FC Nantes ». Or, cette « pratique (du double mandat) est interdite », d’après la précision de la source. Selon l’avocat français de Cardiff City, « cette découverte est une avancée importante dans le dossier ». « Elle conforte le club dans l'idée que le transfert de l’avant-centre argentin a résulté d'une série de manoeuvres frauduleuses qui ont des conséquences sur le plan contractuel, mais aussi pénal », d’après les explications de Me Antoine Vey.

La famille McKay au centre du drame de l'ex-buteur du FC Nantes

Willie McKay a été intermédiaire dans le transfert d’Emiliano Sala, alors qu'il n'était pas l'agent de ce dernier. C’est d’ailleurs lui qui avait loué le petit avion (Piper PA-46-310P Malibu) privé pour tourisme, dans lequel Emiliano Sala a trouvé la mort. Concernant Mark McKay, Cardiff City lui reproche d'avoir eu deux mandats de West Ham et du FC Nantes, dans le dossier de l'Argentin disparu dans la Manche, il y a un an et demi.