Barça : Luis Suarez, l’attaquant au caractère bien trempé

Ancien coéquipier de Luis Suarez à Liverpool, Steven Gerrard a révélé que l’international uruguayen du Barça était un attaquant qui n’avait peur d'aucun défenseur.

Luis Suarez, un baroudeur

Fer de lance de l’attaque du FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi depuis plusieurs années, Luis Suarez avait d’abord fait les beaux jours de Liverpool pendant 3 saisons, en marquant 82 buts et en délivrant 47 passes décisives. Des stats impressionnantes obtenues grâce à son tempérament de fonceur intrépide. Sur les antennes de la BBC, Steven Gerrard se souvient que « de nombreux attaquants que » Liverpool avait « l'habitude de recruter avaient du respect pour des joueurs comme Jamie Carragher, mais » le buteur uruguayen « n'avait aucun respect pour quiconque à l'entraînement ». Ce caractère de Luis Suarez avait permis à ses coéquipiers reds de savoir « tout de suite qu'il allait être un des meilleurs joueurs de Liverpool », assure l’entraîneur des Glasgow Rangers, qui raconte : « Il est allé au duel avec ses coéquipiers en levant les coudes et j'ai pensé : " Ce n'est pas ce que vous voyez normalement à l'entraînement ". Normalement, vous voyez beaucoup de respect, mais Luis écraserait n'importe qui et accrocherait n'importe quel défenseur au mur à tout moment… ».

L’Uruguayen désormais sur le déclin ?

Luis Suarez a ensuite quitté Liverpool pour rejoindre le Barça, en 2015 . Au début, l’ancien Red crachait le feu avec les Catalans. Mais ces dernières saisons, l’avant-centre barcelonais de 33 ans est en baisse de régime. Pour les recruteurs blaugranas, la priorité est désormais de préparer la succession de l’attaquant. Aux dernières nouvelles, le FC Barcelone serait bien avancé sur la piste menant à Lautaro Martinez, prodige de 21 ans de l’Inter Milan…