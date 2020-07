RC Lens : Match amical, deux recrues ont séduit Franck Haise

Le RC Lens a été tenu en échec par La Gantoise (1-1), en match amical. Néanmoins, deux joueurs recrutés cet été par le Racing Club ont donné satisfaction à Franck Haise.

Le coach du RC Lens a apprécié la prestation de Medina et Ganago

L’entraineur du RC Lens a apprécié la prestation de deux de ses renforts, précisément Facundo Medina et Ignatius Ganago. Ayant pris part à la deuxième période du match amical contre La Gantoise, sur un score de 1-1 à leur entrée en jeu, le défenseur argentin et l’attaquant camerounais ont marqué des points aux yeux de Franck Haise. « Ils ont apporté beaucoup à l’équipe », a noté ce dernier. « Facundo Medina, malgré sa jeunesse, a déjà un leadership, du calme, de la sérénité et de l’assurance », a souligné le technicien du Racing Club. Quant à Ignatius Ganago, il « a posé beaucoup de problèmes » à l’équipe belge. « Il a su alterner la profondeur et l’ancrage de ballon. Il a été très altruiste, presque trop par moment », a fait remarquer Franck Haise, ensuite. Les deux recrues de 21 ans n’ont certes pas donné l’avantage au RC Lens, mais « pour une première, c’est plutôt réussi », d’après le successeur de Philippe Montanier.

Près de 10 M€ investis pour recruter Medina et Ganago

Rappelons que Facundo Medina a été recruté à CA Talleres de Cordoba en Argentine. Il a signé un contrat de 4 saisons avec le Racing Club de Lens, le 2 juillet 2020. Le transfert de l’arrière latéral gauche a été de 3,5 M€. Ignatius Ganago, lui, est en provenance de l’OGC Nice et a aussi paraphé un bail de 4 ans, contre un montant de 6 M€, le 10 juillet.